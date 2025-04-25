Депутаты Госдумы предлагают ограничить в РФ продажу «Гарри Поттера»

В Государственной думе предлагают вводить квоты на продажу детской отечественной литературы не менее 30% и ограничить зарубежные книги, например, «Гарри Поттера», сообщает «ФедералПресс» .

«Я говорю о тех опасностях, которые приходят к нашим детям из разных уголков жизни. Через компьютерные игры, через интернет, через игрушки и даже через книжки», — заявила депутат от Челябинской области Яна Лантратова.

Она назвала популяризацию зарубежной детской литературы антипатриотизмом и предательством и осудила пропаганду индивидуализма, отказа от коллективных ценностей и псевдопсихологию в таких книгах.

При этом около 70% детских изданий в книжных магазинах — иностранных авторов. В Госдуме планируют разработать критерии, которым должна соответствовать детская литература.

Одновременно член комиссии Общественной палаты Челябинской области по просвещению, науке и высшему образованию Дамир Тимерханов сказал, что в последние годы отмечается падение интереса детей к чтению.