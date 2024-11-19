День матери отпразднуют в парках округа Клин

В подмосковных парках регулярно проходят мероприятия, посвященные различным праздникам и памятным датам. День матери — одно из таких событий, которое отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. В 2024 году праздник выпадает на 24 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга Клин.

В парках «Сестрорецкий» и «Березовый» г. о. Клин после традиционных системных мероприятий готовят праздничную программу. В амфитеатре парка «Сестрорецкий» с 12:00 — концерт от вокальной студии Eufonia, там же можно будет записать поздравление для мамы. С 13:30 в офисе дирекции паркового комплекса всех желающих ждут на мастер-класс, интерактивную программу и эстафету.

В «Березовом» праздничная программа стартует в 13:00. На центральной площади у КДЦ можно будет записать поздравление для мамы, а после в парковом клубе поучаствовать в мастер-классах, интерактивной программе и поиграть в настольные игры.

Такие мероприятия помогают подчеркнуть важность роли матери в жизни каждого человека и создают теплую атмосферу праздника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.