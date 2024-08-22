День государственного флага отметили в Красногорском филиале Музея Победы

Традиционно в этот день сотрудники музея подготовили большую программу для наших жителей, и прежде всего, юных граждан, потому что именно от них зависит, каким будет наше будущее.

«Празднование Дня государственного флага России напоминает нам всем о значимости национальных символов и нашей ответственности за будущее страны», — сказал Богдан Сергеевич.

Ребятам напомнили историю российского флага, самые маленькие своими руками сделали сувенир «Символ России». Для более старших посетителей провели викторину, посвященную символам российской государственности с вручением призов. Кроме этого, на территории Красногорского филиала Музея Победы состоялся флэшмоб «Мой флаг». Дети, в руках с красно-сине-белыми плакатами, объединились в один триколор.

После чего, для желающих состоялась обзорная экскурсия. Посетителей познакомились экспозицией уникального музея, расположенного в мемориальном здании, где в 1943–1947 годах работала Центральная антифашистская школа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.