День города в Павловском Посаде завершился выступлением «Голубых беретов» и Акмаля

Павловский Посад отпраздновал День города масштабно, ярко и с настоящим патриотическим настроением. Праздничная программа подарила жителям и гостям города множество впечатлений, а ее кульминацией стало выступление всенародно любимого ансамбля ВДВ «Голубые береты» и талантливого исполнителя Акмаля, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Их мощное, энергетически насыщенное performance зарядило зрителей эмоциями, гордостью и единением. Песни в исполнении артистов стали не просто музыкальными номерами, а настоящим гимном силе духа, верности традициям и любви к Родине.

Атмосфера праздника была по-настоящему тёплой и душевной. Организаторы и все, кто пришёл на мероприятие, стали частью большого общего успеха. Такие события не просто остаются в памяти — они создают историю и укрепляют связь между людьми и их родным городом.

«От всей души благодарим артистов за их искреннее творчество, а всех жителей и гостей Павловского Посада — за активное участие и прекрасное настроение! Вместе мы делаем наш город еще краше и дружнее.» — прокомментировал Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.