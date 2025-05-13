Дача и квартира в Москве: кто получит наследство Нины Гребешковой?

Оксана Худякова, единственная дочь актрисы Нины Гребешковой, рожденная в браке с Леонидом Гайдаем, получит в наследство всю недвижимость матери — дачу в Подмосковье и квартиру в Москве, сообщает kp.ru .

В 1959 году известный советский режиссер вселился в двухкомнатную квартиру в районе метро «Аэропорт», где и жил с супругой и дочкой. После смерти Гайдая Гребешкова жила там одна. Дом по улице Черняховского построили в 1958 году, он считался одним из так называемых «артистических» в этом районе. Жилье там получали актеры и другие деятели кино. Сегодня средняя цена на такую квартиру — около 20 млн рублей.

Дача семейства находится в СНТ «Мосфильм» вблизи Звенигорода, она также досталась Гребешковой от знаменитого мужа. Через несколько лет после смерти Гайдая актрисе пришлось восстанавливать строение после поджога. В 2014 и 2017 годах там работала съемочная группа программы «Идеальный ремонт»: специалисты помогли преобразить участок и дом.

Нина Гребешкова скончалась в 94 года с диагнозом «Острая сердечная недостаточность». Ее похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище рядом с мужем.