«Человек-паук» пытался пробраться в квартиру к певице Доре в Москве

сегодня в 16:55

В Москве задержали фаната в костюме супергероя, который лез в квартиру к Доре

В Москве силовики задержали Руслана Г., который в костюме человека-паука пытался залезть в квартиру к своему кумиру — певице Доре (Дарье Шихановой). Об этом сообщает « 112 ».

Мужчина уже длительное время является фанатом Доры. Он много раз посылал ей букеты цветов и всячески оказывал знаки внимания.

35-летний мужчина купил на маркетплейсе костюм человека-паука и специальное снаряжение. Затем 5 октября прибыл к дому Доры.

Там Руслан Г. поднялся на 10 этаж и спустился к окну певицы. Мужчина, предположительно, собирался оставить на окне романтичное послание. Однако осознал, что обратно подняться не получится.

Тогда Руслан Г. залез в квартиру. Дора позвонила полицейским.

Силовики провели задержание мужчины. Его отвезли в отделение полиции. Там он поделился с правоохранителями, что только лишь хотел обрадовать певицу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.