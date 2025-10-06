«Человек-паук» пытался пробраться в квартиру к певице Доре в Москве
В Москве силовики задержали Руслана Г., который в костюме человека-паука пытался залезть в квартиру к своему кумиру — певице Доре (Дарье Шихановой). Об этом сообщает «112».
Мужчина уже длительное время является фанатом Доры. Он много раз посылал ей букеты цветов и всячески оказывал знаки внимания.
35-летний мужчина купил на маркетплейсе костюм человека-паука и специальное снаряжение. Затем 5 октября прибыл к дому Доры.
Там Руслан Г. поднялся на 10 этаж и спустился к окну певицы. Мужчина, предположительно, собирался оставить на окне романтичное послание. Однако осознал, что обратно подняться не получится.
Тогда Руслан Г. залез в квартиру. Дора позвонила полицейским.
Силовики провели задержание мужчины. Его отвезли в отделение полиции. Там он поделился с правоохранителями, что только лишь хотел обрадовать певицу.
