сегодня в 13:05

Более 55 парков Подмосковья проведут 7 февраля спортивный праздник «Спорт для всех»

7 февраля в более чем 55 парках Подмосковья пройдет спортивное мероприятие «Спорт для всех», приуроченное ко Всемирному дню зимних видов спорта, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В субботу, 7 февраля, в парках Московской области состоится общеобластное спортивное мероприятие «Спорт для всех». Гостей ждут лыжные эстафеты, встречи с известными спортсменами, показательные выступления по зимним видам спорта и другие активности.

В парке Мира в Мытищах пройдут мастер-класс по фигурному катанию, игра-эстафета «Гонка героев», турнир по керлингу и комический волейбол с использованием пледов. Для посетителей будет работать чайная станция «Добро пожаловать».

Парк имени В. Талалихина в Подольске подготовил массовую зарядку, спортивные эстафеты, забег и встречу с заслуженным мастером спорта России Юлией Гущиной. Также откроется фотовыставка «Наш чемпион».

В парке «Набережная им. Д.И. Менделеева» в Дубне состоятся спортивная разминка, командные соревнования, мастер-классы по лыжному спорту и фигурному катанию. Для гостей будут работать фотозона и самоварная станция.

В парке имени Н. Островского в Ступино организуют турнир по хоккею среди любителей, «веселые старты», мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству, викторину и настольные игры.

Раменский городской парк предложит эстафеты по лыжам, «веселые старты», мастер-класс по фигурному катанию, анимационную программу для детей, встречу с тренером по фигурному катанию и выставку о спортсменах округа.

Организаторами мероприятия выступили министерство культуры и туризма, министерство физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.