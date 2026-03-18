сегодня в 16:32

Более 50 человек покинули зал после появления Долиной на концерте в Петербурге

Свыше 50 зрителей покинули концертный зал в Санкт-Петербурге после появления на сцене певицы Ларисы Долиной, сообщает «Mash на Мойке» .

Выступление Долиной завершало фестиваль джаза. Артистка появилась на сцене неожиданно, пока саксофонист Игорь Бутман общался с публикой. А когда он закончил речь и получил овации зала, объявил певицу.

До этого предыдущих артистов представлял конферансье и всем бурно аплодировали.

После первой песни Долиной из зала начался отток людей прямо во время выступления. Но также некоторые зрители дождались окончания концерта и подарили певице несколько букетов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.