Более 45 тыс человек посетили выставку Третьяковской галереи на ВДНХ за 2 месяца

Свыше 45 тыс. москвичей и туристов посетили 300 экскурсий на выставке Третьяковской галереи на ВДНХ за два месяца. Экспозиция посвящена отечественному искусству ХХ–XXI веков, сообщает пресс-служба АО «ВДНХ».

«Приходите полюбоваться картинами, скульптурами и другими произведениями советских и современных авторов», — рассказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Выставка открылась в ноябре прошлого года в недавно обновленном павильоне №1 «Центральный». Всего в 8 выставочных залах, общая площадь которых составляет 2,5 тыс. кв. метров, представлено свыше 30 экспонатов.

В экспозиции есть различные произведения искусства. Все желающие могут увидеть мозаичное панно Александра Дейнеки «Хорошее утро», являющееся частью монументальной композиции «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной.

Здесь можно увидеть горельеф «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!», который был создан группой скульпторов под руководством Евгения Вучетича. В другом зале представлены коллажи с персонажами картин Виктора Васнецова, Бориса Кустодиева, Карла Брюллова, Казимира Малевича, Михаила Врубеля и других мастеров.

Кроме того, для жителей и гостей столицы была подготовлена видеоинсталляция «Гимны Московии», которая представляет собой увлекательное знакомство с архитектурными особенностями мегаполиса в разные годы.

Выставка продлится до сентября и открыта со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00. Вход по билетам.