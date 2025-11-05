Более 400 человек приняли участие в «Народном трейле» в Истре

4 ноября, в День народного единства, на Истринской сыроварне Олега Сироты состоялся «Народный трейл» — забег по пересеченной местности для всей семьи. В этом году забег посвятили русской народной культуре и традициям, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Несмотря на дождливую и прохладную погоду, на старт вышли свыше 400 участников. В общей сложности они преодолели дистанцию в почти 3,6 тыс. км.

Для бегунов подготовили дистанции в 5, 10 и 20 верст, которые прошли по самым живописным местам округа. Кроме того, состоялся отдельный женский забег в кокошниках, а также соревнования для юных любителей бега в 1 версту и полверсты.

В культурной-развлекательной части праздника бега приняли участие Образцовый хореографический коллектив «Боярушка» и клуб исторической реконструкции «Нидхегг».

Каждый участник забега получил медаль в виде серебряного блюдечка с наливным яблочком, показывающее в отражении лучшего спортсмена всея Руси, а девушек, принявших участие в забеге в кокошниках, ждал еще и цветочек аленький.

На финише гостей и участников угощали горячим чаем, гречкой и пирогами с вишней, их также ждала русская баня на дровах. Следующий забег команды ISTRUN «Соколиная гора» пройдет 19 апреля 2026 в новом лесопарке г. Истра.

Мероприятие прошло при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Организатор забега — беговой клуб ISTRUN (г. Истра). Площадку предоставила Истринская сыроварня Олега Сироты.

