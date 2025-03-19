Более 40 человек приняли участие в ежегодном поэтическом конкурсе в Воскресенске

Стало хорошей традицией накануне Всемирного дня поэзии проводить конкурс для тех, кто делает первые шаги в сочинении стихов, а также поздравлять наших талантливых земляков.

В этом году конкурсу исполнился 21 год, в нем приняли участие 43 начинающих поэта не только из разных уголков Подмосковья, свои стихи представили участники из Москвы, Самарской, Рязанской, Калужской областей.

Произведения оценивали члены Союза писателей России. Председатель жюри — почетный гражданин городского округа Воскресенск и городского поселения Белоозерский, академик академии российской словесности, почетный председатель Воскресенского ЛИТО «Радуга» Леонид Дудин.

Напутственные слова участникам конкурса сказал руководитель литобъединения «Радуга» им. И. И. Лажечникова, заместитель председателя Правления Московской областной организации Союза писателей России Виктор Лысенков. Члены жюри наградили конкурсантов дипломами, благодарственными письмами и подарками. Желающие прочитали свои стихи.

Директор МУК «Воскресенская Централизованная система» Елена Барышникова сердечно всех поздравила и прочитала стихи, посвященные Году Защитника Отечества и Дню поэзии. Елена Сергеевна поблагодарила членов жюри за работу и наградила их благодарственными письмами управления культуры администрации городского округа Воскресенск.

Музыкальным подарком для гостей встречи стали песни на стихи воскресенских поэтов Ольги Новиковой и Марины Кабановой в исполнении Александры Копейкиной и Станислава Кирильченко.

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