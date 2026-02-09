сегодня в 14:26

Более 14 тыс зрителей посетили ледовые спектакли в Подмосковье 7 и 8 февраля

Ледовые спектакли с участием Ирины Слуцкой, Татьяны Навки и Петра Чернышева прошли 7 и 8 февраля на катках Подмосковья и собрали более 14 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Заключительные показы спектакля «Щелкунчик» прошли в Серпухове, Чехове, Красногорске и Дзержинском. В представлениях приняли участие Евгения Тарасова и Владимир Морозов, серебряные призеры Олимпийских игр, а также другие известные фигуристы.

В эти же дни впервые были показаны ледовые спектакли «Сказ о Руси» Ирины Слуцкой в Одинцовском и Королеве. Вместе с Ириной Слуцкой выступили Илья Миронов, Ясмина Кадырова, Юко Кавагути и другие профессиональные фигуристы.

Завершающие спектакли «Сказ о Руси» пройдут 14 февраля в Центральном парке Наро-Фоминска и 15 февраля в городском парке Солнечногорска. Вход на мероприятия свободный.

Организатором выступила автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.