Более 1 тыс мероприятий для детей проведут библиотеки Подмосковья в День России

12 июня наша страна отмечает День России — государственный праздник, посвященный становлению России как самостоятельного, независимого государства. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. К этому празднику библиотеки Подмосковья подготовили свыше 1 000 мероприятий для юных читателей: историко-патриотические программы, викторины о главных символах страны, чтения вслух, мастер-классы, литературно-музыкальные праздники, которые пройдут с 11 по 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Центральная библиотека Красноармейска в округе Пушкинский подготовила беседу «Моя страна — Россия» и викторину, посвященную празднику, а в библиотеке № 2 МБУК «ИЦБС» Ивантеевки для детей состоится литературно-музыкальный праздник «Многоликая Россия».

Соболихинская сельская библиотека округа Балашиха проведет для детей и подростков историко-патриотическую программу «Горжусь я Родиной моей — Россией!», а также флешмоб и викторину о главных символах нашей страны.

Познавательно-игровая программа «Наша Родина большая — необъятная страна» пройдет в сельском филиале № 14 Богородского округа.

Сотрудники Клементьевской библиотеки Сергиево-Посадского округа подготовили для ребят интерактивную познавательную программу «Ты в сердце моем, Россия!».

День истории «Родина моя — Россия» пройдет 12 июня в библиотеках Подольска. На библиотечной площадке в городском парке состоятся игровые познавательные программы для детей и взрослых, исторические викторины, творческие мастер-классы.

В библиотеке поселка Гидроузел округа Истра подготовили творческую игровую программу «Прекрасна ты, моя Россия!» с книжной выставкой-обзором «Россия в объективе».

Праздничная программа «Моя Россия!» с викторинами, конкурсами и мастер-классом состоится в библиотеке семейного чтения округа Дубна.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.