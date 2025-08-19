Блогера Никиту Ефремова задержали в Шереметьево за финансирование ФБК*

Блогера Никиту Ефремова задержали в аэропорту Московского региона Шереметьево по возвращении из Турции. Он фигурант дела о возможном финансировании Фонда борьбы с коррупцией*, сообщает Mash .

Несколько дней назад Ефремова задержали в Шереметьево. Он получил запрет определенных действий.

В соответствии с решением, Ефремову необходимо своевременно приходить, если вызовет следователь или суд. Также нужно соблюдать все запреты, которые были на него наложены.

В октябре 2023 года в магазинах кроссовок Ефремова в Петербурге и Москве силовики организовали обыски. Предпринимателя обвиняли в подделках популярных мировых брендов. После инцидента мужчина уехал на ПМЖ в Соединенные Штаты Америки.

*Фонд борьбы с коррупцией признан в России экстремистской, террористической организацией и запрещен.