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Благотворительная лыжня «Самое время жить» пройдет в Подмосковье 16 марта

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха 16 марта 2025 года станет местом встречи олимпийских чемпионов, профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта, объединенных одним благородным делом — помощью взрослым пациентам с диагнозом «рак крови», сообщает пресс-служба администрации округа.

Лыжня «Самое время жить» — это ежегодное мероприятие фонда борьбы с лейкемией, которое уже три года успешно объединяет людей разных возрастов и уровней подготовки. В прошлом году благодаря участникам было собрано более 9 миллионов рублей на поддержку взрослых больных.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте timetoski.ru.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.