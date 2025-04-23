В рамках спецпроекта «Герои-военкоры» РИАМО рассказывает о библиотекаре, писателе и редакторе газет «Красный черноморец» и «Красный флот» Павле Мусьякове.

Мусьяков родился в 1903 году в Псковской области. Они служил в Военно-Морских силах РККА на Черноморском флоте, а в Севастополе трудился в должности библиотекаря. После окончания военно-политической академии был назначен редактором газеты «Красный черноморец», а позже — «Красный флот».

Во время войны Мусьяков защищал Севастополь и Одессу, писал очерки о Черноморском флоте. Он является автором книги «На защите Севастополя». Его газеты выходили даже в осажденном городе, поддерживая народ.

Полностью прочитать про Муськова можно на сайте спецпроекта.

Проект «Герои-военкоры» посвящен доблестным свидетелям самых страшных и трагических событий — военным корреспондентам, которые трудились во время Великой Отечественной войны, и их преемниках, работающих сегодня. В проекте идет речь о великих предках и бесстрашных современниках.

Авторы спецпроекта РИАМО изучили архивы, биографии военкоров, их произведения. Они постарались выбрать и показать трогательные и знаковые человеческие истории, представить читателям воспоминания, мемуары, показать, как опасен и нелегок труд соотечественников, предшественников, коллег-журналистов, как трудны были их быт и работа.

Спецпроект также рассказывает, как работают военкоры-современники, насколько изменилась техническая составляющая, на какой риск идут профессионалы, добывая правду.