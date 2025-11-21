«Безжалостно вырезать»: в РФ могут начать убирать из кино осужденных актеров

«Например, актриса Аглая Тарасова сейчас под следствием. Если будет обвинительный приговор, то все сцены из фильмов с ней надо убрать. Неважно, по какой статье осужден артист. В любом случае, если приговор вступил в силу, надо все сцены с ним безжалостно вырезать», — сказал парламентарий.

По его словам, если актер, подобно Михаилу Ефремову, отбыл срок и вышел по УДО, его работы могут быть доступны, однако необходима специальная отметка о его судимости. Депутат считает, что нужно дифференцировать меры в зависимости от серьезности преступления.

Актеры, осужденные по любым статьям Уголовного кодекса, не должны демонстрироваться зрителям в старых проектах, но подход должен быть гибким. В случае нетяжких преступлений после отбытия наказания достаточно будет сноски. В ситуациях, аналогичных делу Владимира Колганова, такие лица должны быть полностью исключены из кино, заключил депутат.

