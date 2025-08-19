Бесплатные показы главных российских премьер года пройдут в Реутове

Мероприятие пройдет в Центре культуры и искусств по адресу: ул. Южная, д. 5. Зрителям представят три ярких премьеры, отражающих разные жанры и форматы, — от современной сказки до военной драмы и музыкального биографического кино. Вход на все кинопоказы — свободный.

Кинопрограмма стартует в 20:00 показом семейной ленты «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (6+, 2024 год). Фильм рассказывает о новых приключениях Элли, ее собачки Тотошки, Страшилы и других любимых героев, знакомых зрителям с детства. Современная трактовка классической истории наполнена светлыми образами, динамичным сюжетом и качественной визуальной составляющей, что делает его идеальным выбором для семейного просмотра.

В 22:00 начнется показ военной драмы «Группа крови» (12+, 2025 год), созданной к 80-летию Великой Победы. Картина рассказывает о героизме и самопожертвовании, затрагивает темы подвига, человеческой стойкости и памяти поколений. Зрителю предложено не только узнать исторические факты, но и прочувствовать на экране судьбы тех, кто ценой жизни защищал Родину. Эмоциональная и глубокая, лента не оставит равнодушным никого из присутствующих.

Завершит киновечер в 00:00 музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина» (18+, 2024 год). Главную роль в фильме играет актер из Реутова, номинант на премию Оскар — Юра Брисов. Это дерзкий и оригинальный взгляд на жизнь величайшего поэта России. Создатели фильма представляют эпоху Пушкина через призму современной музыкальной культуры: фильм сочетает элементы театра, хореографии и музыкального спектакля, создавая уникальную атмосферу. Картина предназначена для взрослой аудитории и будет интересна тем, кто открыт к нестандартным кинематографическим решениям.

Организаторы приглашают жителей и гостей Реутова на яркий вечер, посвящённый российскому кино. «Ночь кино» — это не только возможность бесплатно посмотреть громкие премьеры, но и способ провести вечер в тёплой культурной атмосфере, вместе с близкими и друзьями.

Мероприятие проходит в рамках федеральной программы по популяризации отечественного кинематографа и приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.