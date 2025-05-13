Балет «Конек-Горбунок» вернется в столичный Большой театр

Балет Родиона Щедрина «Конек-Горбунок» возвращается в Большой театр. Первые показы состоятся 29, 30, 31 мая и 1 июня на Исторической сцене, сообщает «Интерфакс» .

Музыкальный руководитель постановки — известный дирижер, народный артист России Валерий Гергиев. Также над спектаклем работают дирижер Павел Клиничев, хореограф Максим Петров, режиссер Антон Морозов, соавтор либретто Богдан Королек и художник Юлиана Лайкова.

Премьера балета состоялась 4 марта 1960 года. Он был написан Щедриным по заказу Большого театра. Тогда главные партии исполняли Майя Плисецкая, Владимир Васильев, Тамара Тучнина, Александр Радунский.

Работу над легендарным произведением Щедрин начал еще во время обучения в консерватории. Это одно из самых первых творений композитора.