Балерина Анастасия Волочкова с премьерой выступила в Солнечногорске

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова представила авторскую программу «Сцена моя» на сцене Дома культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Хореографические и вокальные номера, поэтические чтения, отрывки из шоу «Одержимость» были горячо встречены публикой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Открыла вечер премьера «Балерина и олигарх», которую Анастасия Волочкова исполнила впервые в дуэте с Марчелом Абаби. Он же был постановщиком. Как поделилась Анастасия, в дальнейшем этот номер войдет в драматический спектакль, над которым сейчас ведут подготовку.

«Мы станцевали его в Солнечногорске впервые. Я счастлива, что именно в этом городе у меня случилась такая премьера. Я очень люблю Солнечногорск. Это солнечный город по атмосфере, людям, которые здесь живут. Не могу сосчитать, сколько раз я уже выступала на этой площадке, и всегда прием публики — просто сногсшибательный: после каждого номера мне бурно аплодировали и кричали, как меня любят», — сказала заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова.

Как отметила балерина, представленные номера были наполнены личными душевными переживаниями, которыми артистка хотела поделиться со зрителями.

В благотворительном проекте вместе со звездой приняли участие не только чемпионы турниров по бальным танцам Эдмон и Эдита Григорян, но также и юные дарования танцевального коллектива «Виктория». Таким образом Анастасия Волочкова поддержала свою традицию выступать на гастролях с местными творческими объединениями.

«От лица главы Солнечногорска Константина Александровича Михалькова выражаю благодарность великой балерине и прекрасной женщине Анастасии Волочковой, которая вновь выступила с благотворительным творческим вечером в нашем доме культуры. Это огромное событие и бесценный подарок для жителей городского округа, которые в очередной раз с большим теплом восприняли ее приезд», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.

По завершении программы была устроена автограф-сессия, где все желающие запечатлели себя с примой российского балета.

