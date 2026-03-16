BadComedian назвал итоги «Оскара-2026» «нормальными»

Кинокритик и блогер Евгений Баженов (BadComedian) заявил, что престиж премии «Оскар» снизился, но церемония 2026 года прошла без громких провалов, сообщает Life.ru .

Баженов отметил, что доверие к премии подрывает сама система голосования. По его словам, выбор номинантов и лауреатов вызывает вопросы, а решающую роль часто играют промокампании и личные связи внутри киноакадемии.

«Оскар давно скатился. Выборы номинантов и голосования там весьма спорны», — заявил Баженов.

Он добавил, что часть голосующих может не смотреть фильмы полностью, а включать их формально. При этом итоги 2026 года критик назвал сдержанными: список победителей не вызвал сильного возмущения, в том числе из-за нехватки по-настоящему ярких работ.

Отдельно Баженов прокомментировал поражение Тимоти Шаламе в номинации «Лучшая мужская роль». По его мнению, актер заслуживал награды, но уступил из-за «токсичного фона» вокруг себя.

«Нормально, одним словом», — подытожил кинокритик.

На церемонии также произошло историческое событие: Отем Дюральд Аркапоу стала первой женщиной, получившей «Оскар» за лучшую операторскую работу. Награду она получила за фильм Райана Куглера «Грешники». Лучшим актером признали Майкла Б. Джордана за эту же картину.

