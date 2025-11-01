сегодня в 13:07

Арутюнов, Архипов и Асташенок пришли на прощание с Поповым

На прощание с актером Романом Поповым пришли стендап-комик, актер дубляжа, режиссер, сценарист и продюсер Карен Арутюнов, музыкант и певец, выпускник «Фабрики звезд — 6» Роман Архипов, а также музыкант и актер Александр Асташенок, передает корреспондент РИАМО.

Прощание с Романом Поповым, сыгравшим Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», проходит в субботу в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко в столице.

Арутюнов рассказал, что Попов был очень веселым, всегда собирал вокруг себя людей, что-то рассказывал.

«Несмотря на форматы шоу, он и в кадре, и за кадром — настоящий друг», — отметил Арутюнов.

По словам Архипова, Попов был жизнерадостным, веселым, нестандартным, очень любил музыку, жизнь, умел ценить маленькие моменты.

Как поделился Асташенок, Попов думал о детях, о семье. Актер не собирался сдаваться болезни, он был весел и с удовольствием общался с друзьями.

О смерти Романа Попова сообщили 28 октября. Он ушел из жизни в 40 лет. У актера осталось трое детей.

