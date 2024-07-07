Артисты мытищинского театра «Огниво» показали спектакль «Вредный заяц» в Муроме

Артисты театра кукол «Огниво» в честь праздника День семьи, любви и верности показали спектакль «Вредный заяц» в городе Муром. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Артисты театра кукол «Огниво» в честь праздника День семьи, любви и верности показали спектакль «Вредный заяц» в городе Муром. День памяти Муромских святых Петра и Февронии, в честь которых учрежден праздник, широко был отмечен в Год семьи.

Наши артисты успешно выступили и были тепло приняты жителями и гостями города Муром. «Вредный заяц» — это поучительная история о том, как важно уметь дружить и хорошо себя вести была предназначена для тех, кто только начинает коммуницировать с окружающим миром.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.