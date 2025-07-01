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сегодня в 16:17

Более 9,5 тыс контейнерных площадок Подмосковья с мая промыли моющими средствами

Летний сезон — традиционное время активной работы коммунальных служб и управляющих организаций по санитарной обработке мест сбора отходов. Так, с начала мая в Московской области проведены комплексные мероприятия по мойке на 9 533 территориях КП. Наибольшее количество работ выполнено в муниципальных и городских округах — Раменский 427, Подольск — 410 и Клин 393. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Современная техника позволяет проводить качественную обработку мест с использованием профессионального оборудования.

В работе задействуют:

поливомоечные машины;

мощные установки «Керхер».

Процесс мойки проводится с применением специальных моющих составов, которые эффективно справляются с загрязнениями. Профессиональные средства обеспечивают очищение поверхностей и удаление стойких загрязнений.

«Ежедневно в мусорных баках накапливается большое количество отходов. Поэтому одной промывки недостаточно — в обязательном порядке требуется дезинфекция. Данное мероприятие охватывает все контейнерные площадки и ведется строго по утвержденному графику 1 раз в 2 месяца», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Комплексный подход к санитарной обработке позволяет поддерживать надлежащее состояние мест накопления отходов. Работы продолжаются в соответствии с утвержденным графиком.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.