сегодня в 16:17

Свыше 84 тыс человек отметили День молодежи в парках Подмосковья

В выходные в парках Московской области состоялось общеобластное мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк», приуроченное ко Дню молодежи. Гости приняли участие в велосипедных квестах, йоге на траве и тренировке по зумбе, а также посетили выступление кавер-групп, дискотеки, шоу спорта и танца. Мероприятие посетили более 84 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В парке усадьбы Кривякино Воскресенска прошли мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, йоге, программированию и танцевальному искусству. Гости посетили открытые соревнования по силовым видам спорта. В течение дня работали интерактивные площадки от МЧС и Всероссийского мотоклуба «Ночные волки». Завершился праздник выступлением кавер-группы VBAND, пенной вечеринкой и кинопоказом под открытым небом.

В парке «Свердловский» Лосино-Петровского провели йогу смеха, зумбу, турниры по футболу и настольному теннису. В рамках вечерней программы выступила кавер-группа «Московские каникулы».

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха работали пять тематических блоков:

образовательный блок, где проходили профтестирование, занятия по программированию, встречи с офицерами СВО и молодыми предпринимателями.

интерактивный блок представил VR-игру и настольные игры

творческий блок приглашал всех на мастер-классы и моделирование

спортивный блок, в котором посетители участвовали в мастер-классе по футболу, тренировке по армрестлингу, стретчингу, боксу и полосе препятствий от Егора Дегтярева

развлекательный блок показывал Stand Up, барабанное шоу, концерт кавер-группы и дискотеку.

В Центральном парке, г. о. Лобня, провели квест-игру IQ-забег, йогу на траве, пленэр под открытым небом и шоу иллюзиониста. Гости осваивали новый Панда-парк. В течении дня праздник сопровождал концерт местных творческих коллективов. Вечером выступили диджей Korolenko и кавер-группа.

Парк «Городок», Рузский м. о., провел для гостей йогу на траве, молодежную квест-эстафету, развлекательные программы с игровыми приставками, а также турнир по стритболу и соревнования по киберспорту. Украшением мероприятия стали выставка мототехники, показательные выступления от мотошколы Ride Tour, концертная программа и пенная дискотека.

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.