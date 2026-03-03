Ансамбль из Талдомского округа победил на Всероссийском конкурсе

Ансамбль детской хореографии «Синица» из поселка Запрудня Талдомского округа стал победителем Всероссийского фестиваля-конкурса «Рост», который завершился 1 марта. Коллектив завоевал призовые места в нескольких возрастных категориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийский фестиваль-хореографический конкурс «Рост» собрал лучшие детские танцевальные коллективы со всей страны. Ансамбль «Синица» успешно выступил и выдержал серьезную конкуренцию. Жюри и зрители высоко оценили постановки воспитанников студии, отметив их самобытность и оригинальность исполнения.

Средняя группа коллектива стала лауреатом первой степени с номером «Как самолет с облаками летал». Старший состав занял первое место с композицией «Шиворот-навыворот». Младшая группа получила вторую премию за номер «Кошачий переполох».

Руководитель коллектива, педагог высшей категории Мария Героева подчеркнула значимость победы на всероссийском уровне.

«Успех коллектива — это результат ежедневной упорной работы педагогов и самих учащихся», — отметила она.

В дальнейшем ансамбль планирует расширять репертуар и продолжать участие во всероссийских и международных конкурсах.

