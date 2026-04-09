Анна Седокова появилась на «Жаре» в платье с глубоким декольте

Анна Седокова вышла на красную дорожку премии «Жара» в красном платье с глубоким декольте и оказалась в центре внимания фотографов, сообщает «Сайт MK.Ru» .

На церемонии вручения музыкальной премии «Жара» она появилась в красном платье со шнуровкой и максимально глубоким декольте. Наряд подчеркнул фигуру артистки и вызвал бурную реакцию гостей мероприятия.

Певица рассказала, кто работал над образом.

«Это мой стилист сделала. Сами придумали», — ответила Анна корреспондентам на вопрос, кто создал такое платье.

Седокова активно позировала фотографам и не отказывалась от съемки. Гости обсуждали, есть ли под платьем нижнее белье, поскольку фасон позволял рассмотреть детали. В течение вечера артистка общалась с друзьями и коллегами и выглядела довольной произведенным эффектом.

«Я буду поскромнее. Это я просто по дресс-коду приперлась», — отметила Анна.

Необычным образом отметилась и Юля Савичева. Певица вышла на дорожку в черном плаще, облив себя черной краской, из-за чего капли падали на пол.

«Я уже давно хотела показать, что находится внутри меня и не скрывать этого», — заявила звезда.

