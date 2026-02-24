Анастасия Волочкова заявила о планах родить второго ребенка

По ее словам, рядом с ней появился мужчина, с которым она обсуждает создание семьи и рождение ребенка.

«Мы с моим очень близким человеком Марчело обсуждали этот вопрос. И решили, что у нас будут очень красивые дети. Представьте себе, какая у нас с ним генетика и какие прекрасные дети у нас могут родиться! А у меня есть желание, честно говоря, во второй раз погрузиться в материнство, учитывая то, какие у меня сейчас непростые отношения с дочерью, желание родить еще одного ребенка усиливается с каждым разом», — заявила Волочкова.

Балерина подчеркнула, что ее образ жизни позволяет выносить здорового ребенка, а возраст, по ее мнению, не станет препятствием. Пол будущего ребенка она не уточнила.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.