Анастасия Волочкова рассказала, как отмечает Пасху

Волочкова: каждый год на Пасху посещаю храм, но куличи не пеку

Волочкова рассказала, что на Пасху обязательно приходит в храм и молится. По словам балерины, она посещает святые места не только по большим праздникам.

«Я хожу на Пасху в храм, молюсь. Кстати, я не только по праздникам хожу туда, но в целом часто посещаю святые места, чтобы набраться сил и помолиться», — сообщила звезда.

Артистка добавила, что в праздник получает много подарков — от мягких игрушек до куличей. При этом сама выпечкой не занимается и традиционные угощения не ест.

«Сама я не пеку куличи, к сожалению, я не освоила, как пользоваться плитой. К тому же я куличи не ем, потому что мне нужно фигуру беречь», — добавила Волочкова.

Балерина отметила, что каждый год отмечает Пасху и считает этот праздник одним из самых любимых.

