Анастасия Волочкова рассказала, как отмечает Пасху
Фото - © Максим Блинов/РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова ежегодно посещает храм на Пасху и придерживается собственных традиций праздника, сообщает Общественная Служба Новостей.
Волочкова рассказала, что на Пасху обязательно приходит в храм и молится. По словам балерины, она посещает святые места не только по большим праздникам.
«Я хожу на Пасху в храм, молюсь. Кстати, я не только по праздникам хожу туда, но в целом часто посещаю святые места, чтобы набраться сил и помолиться», — сообщила звезда.
Артистка добавила, что в праздник получает много подарков — от мягких игрушек до куличей. При этом сама выпечкой не занимается и традиционные угощения не ест.
«Сама я не пеку куличи, к сожалению, я не освоила, как пользоваться плитой. К тому же я куличи не ем, потому что мне нужно фигуру беречь», — добавила Волочкова.
Балерина отметила, что каждый год отмечает Пасху и считает этот праздник одним из самых любимых.
