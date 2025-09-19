Аллу Пугачеву хотят лишить заработка 28 млн руб на авторских отчислениях из РФ

Певицу Аллу Пугачеву хотят оставить без дохода на авторских отчислениях в стране, ежегодно она за это получает по 28 млн рублей, сообщает SHOT .

Адвокат Александр Трещев дополнил свой поданный иск к артистке на общую сумму 1,5 млрд рублей требованием лишить певицу возможности зарабатывать на авторских отчислениях, в сумму которых включен доход от использования ее треков на разных площадках. Эти средства распределяются через Российское авторское общество.

Как считает юрист, доходы от написанных ранее песен (в том числе и во времена СССР) не должны быть спонсором антироссийских настроений.

Ранее сообщалось, что Пугачевой может грозить до пяти лет колонии из-за высказываний о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. Она назвала его приличным, порядочным и интеллектуальным человеком.