Александр Розенбаум стал самым цитируемым артистом 2025 года

сегодня в 17:18

Автор-исполнитель и народный артист РФ Александр Розенбаум возглавил рейтинг самых цитируемых певцов и музыкантов в российских СМИ за 2025 год. Исследование подготовили газета «Петербургский дневник» и аналитическая система «Медиалогия».

Александр Розенбаум набрал 11 099 упоминаний и занял первое место в рейтинге. Второй стала Елена Ваенга с 7708 упоминаниями, третьим — Вячеслав Бутусов (2898).

В десятку также вошли ЗАРА (2556), Андрей Князев (2524), Екатерина Иванчикова, вокалистка группы IOWA (2206), Светлана Сурганова (1595), Иван Ожогин (1524), солист Мариинского театра Василий Герелло (1391) и Олег Погудин (1075).

«Отрадно наблюдать в рейтинге не просто блестящих исполнителей, но и оригинальных авторов. В первую очередь это отражает неугасающий интерес российских средств массовой информации к наследию легендарных ленинградских рок-сообществ и бард-клубов», — сказал президент фонда «Новая культура», музыкальный редактор Илья Сакмаров.

