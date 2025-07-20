Акция «Ночь в парке» состоится в Реутове

Жителей и гостей Реутова приглашают провести вечер субботы, 19 июля, в уютной атмосфере Центрального парка, сообщили в пресс-службе местной администрации.

С 18:00 до 22:30 у главной сцены парка развернётся насыщенная развлекательная программа в рамках летнего мероприятия «Ночь в парке». Формат мероприятия ориентирован на посетителей всех возрастов — каждый найдёт занятие по душе.

В течение вечера для гостей будут работать анимационные площадки, музыкальная сцена и зоны активного и спокойного отдыха. В программе — живая музыка под открытым небом, которая создаст атмосферу уюта и летнего настроения.

Также гостей ждёт сказочное шоу мыльных пузырей, которое станет прекрасным развлечением для всей семьи. Юные посетители смогут принять участие в играх и активностях с аниматорами, а взрослые — отдохнуть и расслабиться на сеансах йоги и медитации.

Завершить вечер можно в ритме латиноамериканских танцев — организаторы приглашают всех желающих на открытый мастер-класс по бачате.

Такой формат выходного дня уже успел полюбиться многим жителям Реутова: это возможность провести вечер на свежем воздухе, с семьёй, друзьями и соседями, наслаждаясь общением, музыкой и летней атмосферой. Участие бесплатное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.