Активных граждан приглашают выбрать лучшие мероприятия проекта «Лето в Москве»

Комитет по туризму столицы приглашает активных граждан поучаствовать в новом голосовании и выбрать лучшие площадки и мероприятия проекта «Лето в Москве», сообщает «Вечерняя Москва».

Жители столицы определят, какие мероприятия им запомнились больше всего: форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», спортивные, театральные, гастрономические и сезонные события. Горожане смогут также выбрать свои любимые форматы мероприятий, включая лекции, выставки, уличные ярмарки, модные показы, экскурсии, спортивные занятия и события для владельцев питомцев.

Дополнительно участники смогут внести предложения по обогащению летних мероприятий города, предлагая разнообразные активные формы досуга. Кроме того, они смогут определить свои предпочтительные локации для летних проектов, такие как парки и скверы, бульвары и набережные.

Принять участие в голосовании смогут только владельцы полных или стандартных аккаунтов на сайте mos.ru. За участие в опросе пользователи получат баллы в рамках городской программы лояльности «Миллион призов». Собранные баллы можно будет использовать для получения скидок в магазинах, кафе и ресторанах, а также для пожертвований в благотворительные организации и пополнения транспортных карт «Тройка» и счетов в приложении «Парковки России».