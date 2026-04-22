Актеры МосОблдрамы встретились со студентами в Богородском округе

Творческая встреча с артистками Московского областного театра драмы и комедии прошла 21 апреля в Центральной библиотеке имени А.С. Пушкина в Ногинске. Мероприятие состоялось в рамках акции «БиблиоТеатр: регион читает классику», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В акции приняли участие заслуженные артистки МосОблдрамы Ирина Рыжакова и Елена Охапкина. Встреча под названием «Возьмите в руки книгу» объединила студентов третьего курса Ногинского филиала Государственного университета просвещения.

Актрисы прочитали рассказы Василия Шукшина и продекламировали стихи Владимира Маяковского. Они рассказали о любви русских писателей и поэтов к родной земле и постарались передать молодым слушателям красоту звучащего слова и силу классической литературы.

Студенты также выступили со стихами собственного сочинения. По словам организаторов, юношеская поэзия прозвучала искренне и эмоционально. Участники поблагодарили организаторов и выразили надежду, что подобные встречи станут традицией.

«Такое общение с мастерами сценического искусства помогает молодым людям глубже погрузиться в мир литературы и театра, расширить культурный кругозор и раскрыть творческие способности», — отметила директор Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина Елена Пронина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.