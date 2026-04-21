Актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Алексеев умер после инфаркта

Актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Игорь Алексеев умер после инфаркта в ночь на 19 апреля 2026 года. Об этом aif.ru сообщила его дочь Мария Алексеева.

Игорю Алексееву был 61 год. По словам дочери, актер скончался в больнице после перенесенного инфаркта.

«Умер от инфаркта. В больнице. О похоронах сообщим отдельно», — сказала Алексеева.

Артист провел неделю в реанимации. Незадолго до смерти коллеги обсуждали с ним новые съемки. Алексеев также жаловался на боли в спине и планировал пройти обследование в стационаре.

Игорь Алексеев родился летом 1964 года в Мурманске. В 1989 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В его фильмографии — десятки ролей, в том числе в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Чужой район», «Тайны следствия» и «Морские дьяволы. Рубежи Родины».

