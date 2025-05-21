Академия Михалкова представит программу на «Мелиховской весне»

Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова представит специальную программу на Международном театральном фестивале «Мелиховская весна», сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Зрителей ждет показ документального фильма о Чехове и спектакль по его произведениям, а в разные дни фестиваля состоятся встречи с известными актёрами и режиссёрами.

Откроет программу премьера документального фильма Владимира Хотиненко «А. П. Чехов. Писатель на все времена», который был создан к 165-летию А. П. Чехова. Создатели фильма обращаются к точному и ёмкому слову Антона Павловича, совершая попытку раскрыть тайну его неугасающей актуальности. О творчестве Чехова и его наследии в фильме рассуждают кинорежиссёры Никита Михалков и Владимир Хотиненко, главный режиссёр Малого театра Алексей Дубровский, генеральный директор музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Анастасия Журавлёва, председатель жюри Международного конкурса чтецких работ им. Чехова Юрий Голышев, худрук театра «Чеховская студия» музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Рустем Фесак, актриса Анжелика Кошевая. Фрагменты писем и произведений А. П. Чехова читает народный артист России Виктор Вержбицкий.

Главным событием вечера станет премьера спектакля «Метаморфозы. Святая простота» по произведениям Чехова, художественный руководитель проекта — народный артист России Никита Михалков. Спектакль «Метаморфозы» — своего рода сложившаяся традиция, воплощающаяся на основе произведений великого классика А. П. Чехова. Спектакль-конструктор представляет литературно-сценический коллаж из рассказов «Святая простота», «Княгиня», «Злоумышленник», «Учитель словесности», «Драма», «Спать хочется», «Верочка», «Хороший конец». Режиссеры-постановщики: Александр Ведменский, Софья Куцерубова, Тамара Разоренова. Художник по костюмам Екатерина Пжеберала — участник показов в Париже и на Московской неделе моды, окончившая французскую школу Синдиката высокой моды. Художник-сценограф — Нина Юнгвальд-Хилькевич, хореограф — Варвара Аверкина, композитор — Владислав Михайлов.

«Надеюсь, что спектакль из цикла „Метаморфозы“ — бренда нашей Академии — вновь не оставит никого из зрителей равнодушными. Традиционно мы обратимся к произведениям великого Антона Павловича Чехова и попробуем передать на сцене всю палитру эмоций и тонкость смыслов, заложенных в его рассказах. Мы намеренно не берём драматургические произведения, обладающие чётким замыслом и определённым сюжетным действием. Нам интереснее искать глубину текста и едва уловимые нюансы взаимоотношений характеров персонажей. Именно благодаря удивительной лаконичности его прозы перед нами встаёт невероятно сложная, но увлекательная и захватывающая задача найти новые оттенки актёрской игры и выразительности, чтобы как можно точнее передать всё то, что заложено в его произведениях», — отмечает Никита Михалков.

Помимо показа документального фильма и премьеры спектакля 26 мая состоится встреча с актёром Игорем Гординым. Кроме того, Академия Н. С. Михалкова представляет в другие дни фестиваля несколько творческих встреч с известными актёрами и режиссёрами: Владимиром Хотиненко, Сергеем Урсуляком, Антоном Яковлевым, Антоном Шагиным, Ольгой Хохловой.

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» пройдет в этом году в 25-й раз. С 23 мая по 1 июня 2025 года будет представлено более 20 спектаклей из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. По традиции фестиваль проходит в музее-заповеднике «Мелихово» — это один из замечательных памятников русской культуры. Здесь с 1892 по 1899 гг. жил и работал Антон Павлович Чехов — великий русский писатель, врач, принимавший бесплатно огромное количество пациентов, сражавшийся с холерой, общественный деятель, строитель школ. Мелиховский период стал настоящим творческим подъёмом для Антона Павловича. Здесь он создал более сорока своих самых известных произведений, в числе которых «Человек в футляре», «Ионыч», «Палата № 6», пьесы «Дядя Ваня» и «Чайка».

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