Адвокат оценил союз Успенской и Бородина в борьбе с Киркоровым

В разгар судебного разбирательства между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской, певица, по сообщениям СМИ, объединилась с «давним врагом» исполнителя — общественным деятелем Виталием Бородиным. Адвокат Андрей Алешкин оценил этот тандем, сообщает «ФедералПресс» .

Юрист признался, что прочитал подобные новости с улыбкой. По словам эксперта, ему сложно сказать, зачем Успенской этот общественник.

«Но как адвокат могу сказать, что для Филиппа Киркорова он не угроза и даже не помеха», — пояснил Алешкин.

При этом адвокат не стал оценивать перспективы будущего судебного процесса, объяснив, что до сих пор неизвестна оценка представленных сторонами доказательств. Кроме того, Алешкин заявил, что не может серьезно относиться к Бородину, но причину этого уточнять не стал.

Таким образом, по мнению эксперта, союз Любови Успенской и Виталия Бородина в их противостоянии с Киркоровым вряд ли серьезно скажется на позициях короля поп-сцены в предстоящем судебном разбирательстве.