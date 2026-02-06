Адвокат оценил шансы Сабурова обжаловать 50-летний запрет на въезд в РФ

Решение о запрете гражданину Казахстана, комику Нурлану Сабурову на въезд в Россию принималось на самом высоком уровне и носит политический характер, поэтому шансы на его обжалование минимальны, сообщил РИАМО адвокат Александр Бенхин.

Утром в пятницу Сабурова задержали в московском аэропорту Внуково, когда он прилетел из Дубая. Комику запретили въезд в РФ на 50 лет.

«Решение вынесено, я так понимаю, на самом высоком уровне, поэтому обжаловать его будет очень тяжело и сложно. Это уже политическое решение, им занимается ФСБ. Если ему запретили въезд, то теоретически он может подавать апелляции, но это крайне затруднительно. Поэтому от отчаяния он отказывался говорить по-русски и заявлял, что у него нет денег на билет», – сказал Бенхин.

Он добавил, что Сабурова могли депортировать либо в Казахстан, по месту гражданства, либо в страну, откуда он вылетел.

«Поскольку он прилетел из Дубая, видимо, решили возложить ответственность за депортацию на авиакомпанию, которой он прилетел. Соответственно, если это были Flydubai или Emirates, оттуда и направили так называемых маршалов», – рассказал адвокат.

Бенхин уточнил, что ситуация относительно налоговых недоимок или возможных уголовных дел за оскорбление участников СВО — это отдельный процесс. Однако было принято решение не арестовывать комика, не судить и не возбуждать дела, а ограничиться депортацией.

