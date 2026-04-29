Зубаревич описала экономику России одним словом и перечислила кризисные отрасли

Профессор МГУ Наталья Зубаревич на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет» в Нижнем Новгороде описала состояние российской экономики одним словом — «нестабильность». По ее словам, в стране уже второй год фиксируется спад в машиностроении, производстве стройматериалов, черной металлургии и добыче нефти, при этом Кузбасс еще не нашел дна кризиса, пишет РБК .

По словам Зубаревич, в настоящее время продолжает расти оборонный комплекс и агросектор. Однако часть сервисов, державшаяся до последнего времени, в 2026 году оказалась в переломной ситуации.

Особую тревогу у экономиста вызывают лесоперерабатывающий сектор на северо-западе России и угольная отрасль, особенно в Кемеровской области. Зубаревич предупредила, что спад в Кузбассе имеет постоянный характер. Базовая причина — 50 миллионов тонн угля, которые раньше поставлялись в Европу, вернуть уже невозможно, а переориентировать весь объем на восточное направление не получается. Поэтому, по ее мнению, регион еще не достиг дна кризиса.

Говоря об инфляции, экономист заявила, что у Центробанка не было альтернативных способов борьбы с ней, кроме ужесточения денежно-кредитной политики. Она пояснила, что два года мощнейшего бюджетного импульса в экономику, направленного в основном в отрасли, не производящие товары, разогнали инфляцию согласно экономическим законам. ЦБ, по словам Зубаревич, мог давить на нее только одним доступным инструментом — ключевой ставкой.

Инфляция в России в 2025 году составила 5,59 процента против 9,52 процента в 2024-м. На заседании 24 апреля Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5 процента годовых. При этом, по данным Минэкономразвития, в период с 14 по 20 апреля инфляция в годовом исчислении держалась на уровне 5,77 процента.

