Зиновьева отметила синергию туризма и креативных индустрий в Подмосковье

Интеграция туризма и событийной повестки поддержит развитие креативных индустрий Московской области. О планах по созданию специальных маршрутов и вовлечению бизнеса сообщила зампред правительства региона Екатерина Зиновьева на заседании координационного совета, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«К нам едут за эмоциями, атмосферой и новыми гастрономическими открытиями. В нашем регионе продукция предприятий, работающих в сегменте народно-художественных промыслов, и производителей продуктов питания уже давно стала частью туризма. Одних только предприятий НХП у нас в регионе работает 17. Это больше, чем в любом другом субъекте», — рассказала Зиновьева.

Она отметила, что дальнейшему росту отрасли поможет создание специальных туристических маршрутов с учетом интересов предприятий НХП, гастрономии, моды и других креативных направлений.

«К этому процессу мы планируем подключить всех производителей сегмента НХП, а также другие предприятия, чья продукция связана с туризмом и интересна гостям региона. В этом процессе мы также хотим видеть малый и средний бизнес, на который приходится значительная часть креативных индустрий», — подчеркнула Зиновьева.

Ранее правительство Московской области и Агентство стратегических инициатив подписали соглашение о внедрении регионального стандарта развития креативных индустрий. В регионе также действует программа «100% Подмосковье», которая помогает продвигать местные бренды на выставках и ярмарках. Подать заявку на включение в реестр креативных индустрий можно через портал РПГУ, а информацию о мерах поддержки бизнеса — на инвестиционном портале области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.