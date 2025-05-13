Жители Подмосковья смогут посетить производство лабораторного оборудования

Компания «Праймлаб» в подмосковных Мытищах запустила проект научно-промышленного туризма на своей производственной площадке. Теперь жители Подмосковья могут погрузиться в процесс производства и ознакомиться со всеми этапами создания современного лабораторного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Экскурсия проходит по основным цехам предприятия: от стеклодувного до металлообрабатывающего и сборочного, где создаются готовые изделия. Завершается маршрут посещением шоурума, где можно увидеть оборудование в действии и ознакомиться с последними разработками компании: нагревательными плитками, лабораторными мешалками, жидкостными термостатами, а также аппаратами из боросиликатного стекла для химической промышленности и научных исследований и многим другим.

Мероприятие бесплатное. Чтобы получить больше информации об экскурсии и зарегистрироваться, необходимо оставить заявку по ссылке: https://primelab.com/tourism/. По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (499) 377-06-66.

Компания «Праймлаб» — российский разработчик и производитель лабораторного оборудования. Предприятие имеет полный цикл производства, который включает цех механической обработки, стеклодувный цех, цех общей сборки.

На предприятии применяют цифровые решения — интеллектуальные системы управления и мониторинга оборудования. Заказчиками являются ведущие научно-технические вузы, оборонные предприятия, научно-производственные площадки, фармацевтические компании и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.