Ж/д компания из Латвии попросила снять антироссийские санкции

сегодня в 11:02

Латвийская ж/д компания попросила снять санкции на поставку запчастей из РФ

Латвийская железнодорожная компания AS Pasazieru vilciens запросила снятие санкционного запрета на поставку запчастей из России и Белорусии, сообщает Общественное Телевидение России со ссылкой на издание TVNET.

AS Pasazieru vilciens занимается перевозками пассажиров. В компании заявили, что большая часть их составов разработана еще в советское время, а государства ЕС не производят необходимые комплектующие для таких поездов.

Перевозчик также предупредил об ухудшении ситуации с перевозками, если правительство Латвии не пойдет на санкционное исключение.

В частности, AS Pasazieru vilciens не сможет обеспечить предоставление качественных услуг, подчеркнули в компании.