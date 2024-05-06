Ж/д компания из Латвии попросила снять антироссийские санкции
Латвийская ж/д компания попросила снять санкции на поставку запчастей из РФ
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Латвийская железнодорожная компания AS Pasazieru vilciens запросила снятие санкционного запрета на поставку запчастей из России и Белорусии, сообщает Общественное Телевидение России со ссылкой на издание TVNET.
AS Pasazieru vilciens занимается перевозками пассажиров. В компании заявили, что большая часть их составов разработана еще в советское время, а государства ЕС не производят необходимые комплектующие для таких поездов.
Перевозчик также предупредил об ухудшении ситуации с перевозками, если правительство Латвии не пойдет на санкционное исключение.
В частности, AS Pasazieru vilciens не сможет обеспечить предоставление качественных услуг, подчеркнули в компании.