Завод в индустриальном парке Есипово выпустил более 5 тыс тонн металлоконструкций в 2025 г

Компания «Аполло» в индустриальном парке «Есипово» произвела свыше 5000 тонн металлоконструкций для строительства в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «Аполло» специализируется на выпуске металлоконструкций для строительной отрасли, включая каркасы зданий, балки, колонны и фермы. Производственные мощности завода в индустриальном парке «Есипово» позволяют изготавливать до 1,7 тыс. тонн продукции ежемесячно.

В портфеле реализованных проектов компании — около 100 заводов, 90 логистических комплексов, более 30 торговых центров, а также административные здания, спортивные объекты, стадионы, школы и детские сады. Среди крупных заказчиков — Центр обработки данных «Сбера», «Мегафон», особые экономические зоны «Иннополис» и «Алабуга», а также инновационный центр «Сколково» и торговый центр «Метрополис».

На предприятии внедрены инструменты бережливого производства, что позволяет минимизировать количество дефектной продукции, исключить простои, перепроизводство и излишние транспортировки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.