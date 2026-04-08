Завод металлоконструкций «Аполло» в Солнечногорске увеличивает производство

Завод металлоконструкций «Аполло» начал работу в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске в 2024 году после переезда из Самары. Сейчас на предприятии заняты 61 человек, однако в перспективе штат планируется увеличить до 140 сотрудников.

Компания «Аполло» отмечает, что является одним из крупнейших налогоплательщиков в отрасли. В настоящее время у нее работают три завода — в Самаре, Солнечногорске и Екатеринбурге. По итогам прошлого года оборот компании составил 3,5 млрд рублей. Продукция используется при строительстве складов, заводов, спортивных комплексов, больниц и школ.

Производственный процесс на заводе построен на принципах бережливого производства и высокой автоматизации. Как пояснил коммерческий директор Дмитрий Головков, система организации труда позволяет минимизировать влияние человеческого фактора: сотрудники работают по четким инструкциям на всех этапах производства.

Заказчики могут отслеживать путь металла через личный кабинет с уведомлениями. Завод открыт для посещения — производители и технологи могут записаться на экскурсию и ознакомиться с процессами. К осени 2025 года компания начнет строительство четвертого завода в Новосибирске, а к 2029 году планирует расширить сеть до пяти предприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.