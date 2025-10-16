Запущено производство российских синтетических присадок для моторных масел

Первую партию сульфонатных присадок полностью из российских компонентов произвела «Газпромнефть — смазочные материалы». Эти высокотехнологичные вещества используются при создании синтетических моторных масел и гарантируют их результативную работу в двигателях транспортных средств. Об этом сообщила компания на Российской энергетической неделе.

Технология производства присадок, целиком основанная на отечественном сырье, была создана коллективом ученых и экспертов «Газпром нефти». Выпуск новой продукции налажен на обновленной установке по производству сульфонатных присадок, расположенной на Омском заводе смазочных материалов компании.

Синтетические сульфонаты — это высокоактивные вещества, которые служат базой для современных моторных масел. Они отличаются улучшенными моющими, антикоррозийными и способностями нейтрализовать продукты окисления масла и топлива. Благодаря этому удается избежать формирования отложений, нагара и лаковых пленок в областях с высокой температурой, что способствует увеличению срока службы двигателей.

«За последние два года нам удалось реализовать сразу два знаковых технологических проекта на Омском заводе смазочных материалов: мы запустили комплекс ГИДП и ввели в эксплуатацию модернизированную установку по производству сульфонатных присадок. Это позволило нам не просто расширить производство, но и первыми в России начать выпуск синтетических моторных масел из отечественных компонентов. Мы ответственно подходим к выполнению нашей стратегической задачи по обеспечению внутреннего рынка высокотехнологичными автомобильными маслами», — отметил генеральный директор «Газпромнефти — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.