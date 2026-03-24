Внедрение новых регуляторных подходов к деятельности маркетплейсов, когда они будут ограничены в вопросах ценообразования, согласно проекту Минпромторга, неизбежно трансформирует рыночные механизмы и отразится на уровне розничных цен для физических лиц, сообщила РИАМО ассистент кафедры «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии» МТУСИ Ирина Франк.

Исторически маркетплейсы выступали драйверами ценовой конкуренции, используя алгоритмические системы управления ценами и гибкие инструменты стимулирования спроса, говорит она. Возможность оперативно реагировать на рыночные колебания позволяла сглаживать сезонные спады интереса и формировать привлекательные предложения для покупателей. Запрет на самостоятельное установление скидок приведет к снижению интенсивности конкурентной борьбы между продавцами на платформах, особенно в высококонкурентных категориях, таких как электроника, бытовая техника и одежда, констатирует эксперт.

«В результате ценовая динамика сместится в сторону большей стабильности, однако базовый уровень цен с высокой вероятностью закрепится на более высоких отметках», — подчеркивает Франк.

Исследования отрасли показывают, что для наиболее популярных товарных позиций, ранее подверженных частым акциям, рост средних розничных цен может составить от 3% до 8%. Для менее ликвидных товаров эффект будет менее выражен, но также проявится вследствие общего сокращения объема специальных предложений. Кроме того, маркетплейсы зачастую компенсировали часть собственных издержек, которые связанны с логистикой, маркетингом и комиссиями за счет временных скидок. После введения ограничений эти расходы будут полностью переложены на конечного потребителя, констатирует эксперт.

«В долгосрочной перспективе рынок может столкнуться с формированием устойчивых, но менее доступных ценовых уровней. Это создает риски снижения покупательной способности населения, в первую очередь в бюджетном сегменте, и может привести к перераспределению спроса в пользу альтернативных каналов продаж. Таким образом, ограничение роли маркетплейсов в ценообразовании приведет к росту средних розничных цен для физических лиц и снижению доступности ряда товаров», — резюмирует Франк.

Минпромторг хочет запретить маркетплейсам как-либо влиять на цены товаров, в том числе вводить скидки, следует из проекта концепции национальной модели торговли, о чем ранее сообщил РБК.

