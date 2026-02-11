Запасы газа в Евросоюзе рухнули до минимума за последние 4 года

По данным расчетов, выполненных на основе информации европейской Агрегированной системы хранения газа, объемы голубого топлива в подземных хранилищах стран Евросоюза 9 февраля достигли самой низкой отметки для этого календарного дня, начиная с 2022 года. В двух государствах союза уровень заполнения уже опустился ниже 20%, сообщает РИА Новости .

На 9 февраля показатель заполненности газохранилищ в ЕС составил 36,1%, что является минимумом для данной даты за последние 4 года. При этом с начала 2026 года темпы извлечения ресурса из хранилищ оказались самыми высокими за пятилетний период: степень заполненности снизилась на 25,4 процентного пункта, и такое сокращение стало наибольшим с 2021 года.

Уровень заполнения менее 20% зафиксирован в Нидерландах (18,86%) и Хорватии (17,44%). Для сравнения, годом ранее, на ту же дату, ни в одной из стран союза не наблюдалось столь низких показателей.

Менее чем на треть заполнены хранилища в Бельгии, Франции, Германии и Латвии. В Дании и Словакии этот показатель находится на уровне около 40%.

