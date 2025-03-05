Запад планировал оставить женщин в России без цветов

Страны Запада, введя экономические ограничения в цветочной сфере, собирались лишить женщин в РФ цветов. Однако добиться этого не получилось, сказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время беседы с работницами тепличного комплекса «Подосинки» в Московской области, сообщает РИА Новости .

Санкции в отношении цветоводства на первых этапах спровоцировали шок. Дело в том, что в России приобретали огромное количество растений.

Однако в дальнейшем удалось отладить свое производство цветов. Эту отрасль в России будут поддерживать и дальше, добавил Мишустин.

Продажа в РФ посадочного материала цветочных культур была запрещена еще в рамках пятого пакета европейских санкций. Ограничения ввели еще в июне 2022 года.

Ранее сообщалось, что сотни тысяч цветов выращивают агрономы в теплицах Дубны в Московской области для посадки на клумбы.