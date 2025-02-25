Сотни тысяч цветов выращивают агрономы в теплицах Дубны для высадки на клумбы

Пока это выглядит, как длинные ряды кассет с землей, откуда еле видны маленькие зеленые ростки. Пройдет несколько недель, и они превратятся в великолепные яркие цветы, которые весной будут украшать дубненские улицы, парки и скверы. Так, сотни тысяч цветов выращивают агрономы в теплицах Дубны для высадки на клумбы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Процесс стартовал в феврале. Здесь есть и сладко пахнущая петуния, и пышная яркая сальвия, и нежный, похожий на цветную ромашку, остеоспермум. Это все — традиционные для городских клумб растения. Готовятся и сюрпризы.

По поручению главы Дубны сейчас прорабатывают обновление вертикальных форм — планируется закупить кашпо или вазоны.

«Сейчас ведется поиск оригинальных, антивандальных, больших и красивых форм», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В теплицах активно идет посев, рыхление и пикировка. Осенью на клумбы были заранее высажены луковичные — тюльпаны, крокусы. Должны взойти. К празднику 9 Мая — для украшения мемориалов — тоже готовят цветы. Кроме того, планируется вновь разбить цветник у подножия стелы, которая установлена у вокзала в Институтской части города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.