Займы для малого бизнеса кратно увеличатся в Петербурге

Председатель петербургского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик отметил, что займы для малого бизнеса в городе в 2024 году вырастут в четыре раза и увеличатся с максимальных 5 млн рублей до 20 млн рублей, сообщает РБК.

Соловейчик выступил на Дне российского предпринимательства в конгресс-центре «Ленполиграфмаш». По его словам, для достижения этой цели необходимо пройти ряд юридических моментов.

У фонда содействия кредитованию есть план-график, по которому мы идем, это займет около четырех месяцев. Кирилл Соловейчик Председатель петербургского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле

Займы петербургскому малому и среднему бизнесу выдает фонд микрофинансирования, займы делятся на залоговые и беззалоговые. Производственные предприятия могут получить займы под 1-3%, торговые компании и предприятия сферы услуг — под 5%. При существующей ключевой ставке в 16% и банковских кредитах по ставке от 20% и выше такие займы популярны у предпринимателей.

В будущем, размер займа может вырасти и до 50 млн рублей под залог недвижимости.